Уночі ворожа ДРГ намагалася прорвати кордон на Дергачівщині – Задоренко

У ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська ДРГ намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області», – зазначив Задоренко.

Він додав, що час від часу ворог намагається «прощупувати» позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів.

«Росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується. Тому я прошу усіх не піддаватися паніці, довіряти офіційним джерелам та перевіреним засобам масової інформації», – підкреслив Задоренко.

Нагадаємо, вранці у зведенні Генштаб ЗСУ повідомляли, що росіяни атакували в районі Козачої Лопані. За їхніми даними, на Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції українських військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.