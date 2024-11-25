Уночі ворожа ДРГ намагалася прорвати кордон на Дергачівщині – Задоренко
У ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська ДРГ намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області», – зазначив Задоренко.
Він додав, що час від часу ворог намагається «прощупувати» позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів.
«Росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується. Тому я прошу усіх не піддаватися паніці, довіряти офіційним джерелам та перевіреним засобам масової інформації», – підкреслив Задоренко.
Нагадаємо, вранці у зведенні Генштаб ЗСУ повідомляли, що росіяни атакували в районі Козачої Лопані. За їхніми даними, на Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції українських військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: війна, Вячеслав Задоренко, дергачевская громада, дрг, Козачья Лопань;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська ДРГ намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка.".