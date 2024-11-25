Live
  • Пн 25.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.32
  • EUR 42.99

Уночі ворожа ДРГ намагалася прорвати кордон на Дергачівщині – Задоренко

Суспільство 12:09   25.11.2024
Вікторія Яковенко
Уночі ворожа ДРГ намагалася прорвати кордон на Дергачівщині – Задоренко Фото: Вячеслав Задоренко

У ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська ДРГ намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області», – зазначив Задоренко.

Він додав, що час від часу ворог намагається «прощупувати» позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів.

«Росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується. Тому я прошу усіх не піддаватися паніці, довіряти офіційним джерелам та перевіреним засобам масової інформації», – підкреслив Задоренко.

Нагадаємо, вранці у зведенні Генштаб ЗСУ повідомляли, що росіяни атакували в районі Козачої Лопані. За їхніми даними, на Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції українських військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Попалися на літері «і»: РФ сфабрикувала заяву про зґвалтування на Харківщині
Попалися на літері «і»: РФ сфабрикувала заяву про зґвалтування на Харківщині
25.11.2024, 13:21
Сьогодні 25 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 листопада: яке свято та день в історії
25.11.2024, 06:00
Вибух пролунав у Харкові: 23 постраждалих, куди прилетіло
Вибух пролунав у Харкові: 23 постраждалих, куди прилетіло
25.11.2024, 11:52
Наслідки ракетного удару по центру Харкова: відео та фото (доповнюється)
Наслідки ракетного удару по центру Харкова: відео та фото (доповнюється)
25.11.2024, 13:44
Відразу на двох напрямках у Харківській області просунувся ворог – Deep State
Відразу на двох напрямках у Харківській області просунувся ворог – Deep State
25.11.2024, 07:21
«Тільки прийшла на роботу і бахнуло» – очевидці про удар по Харкову (відео)
«Тільки прийшла на роботу і бахнуло» – очевидці про удар по Харкову (відео)
25.11.2024, 12:43

Новини за темою:

12:09
Уночі ворожа ДРГ намагалася прорвати кордон на Дергачівщині – Задоренко
10:41
Не встигли навіть увімкнути тривогу: чим ударили вранці по Харкову – дані ХОВА
08:19
Генштаб: окупанти наступали в районі Козачої Лопані
21:31
Новини Харкова – головне за 23 листопада: небезпечна погода, фронт, аварії
21:00
Лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалась – Беседін пояснив чому (відео)

Ви читали новину: «Уночі ворожа ДРГ намагалася прорвати кордон на Дергачівщині – Задоренко»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська ДРГ намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка.".