СОУ повністю контролюють прикордоння, наступу РФ на Козачу Лопань немає
Атаки РФ у районі Козачої Лопані прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
“Станом на зараз інформація про наступ росіян на Козачу Лопань, що на Харківщині, яку ширять їх пабліки, не відповідає дійсності. Сили оборони повністю контролюють прикордоння“, – написав Коваленко.
Нагадаємо, вранці 25 листопада у зведенні Генштаб ЗСУ повідомляли, що росіяни атакували в районі Козачої Лопані. На тлі цієї заяви почали з’являтися заяви про нібито початок нового наступу окупантів на цьому напрямку. Пізніше начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що в ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська ДРГ дійсно намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка. Однак він спростував інформацію про активний наступ РФ на Дергачівському напрямку, додавши, що достатньої кількості сил для цього на кордоні не фіксується.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: Дергачі, Казачья Лопань, наступ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 11:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Атаки РФ у районі Козачої Лопані прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. ".