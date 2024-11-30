Число рейдов россиян через границу на север Харьковщины возросло — ISW
Российские войска 27, 28 и 29 ноября продолжали наступать в районе Глубокого, Волчанска и Тихого на севере Харьковщины, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, пишет американский Институт изучения войны (ISW).
“28 и 29 ноября российские милблогеры утверждали, что силы РФ добились незначительных успехов в Волчанске на фоне боев в городских районах; что продолжаются бои под Липцами и что силы, действующие вдоль линии Казачья Лопань-Слатино, активизировались за последние две недели. ISW не наблюдал подтверждения российских успехов в этих районах”, — отметили в Институте.
При этом аналитики констатировали увеличение числа трансграничных рейдов россиян в направлении Казачьей Лопани Дергачевской громады за последнюю неделю.
“Украинские военные источники сообщили 28 ноября, что украинские операторы беспилотников отразили российскую механизированную атаку в составе усиленного взвода с тремя гусеничными боевыми машинами пехоты и одним танком на Харьковском направлении в неуточненную дату. Пресс-секретарь украинской бригады и командир взвода украинских беспилотников, действующих на Харьковском направлении, сообщили 29 ноября, что украинские силы используют беспилотники для контроля воздушного пространства на севере Харьковской области, оттесняют российские силы от Харькова к границе с Россией, в значительной степени лишили их возможности использовать бронетехнику и вынудили передвигаться пешком”, — пишут аналитики.
Что касается Купянского направления, то ISW озвучил информацию, вероятно комбата батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрия Федоренко, о том, что небольшая группа российской пехоты недавно переправилась на западный берег реки Оскол и украинские силы работают над ее ликвидацией.
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил 29 ноября, что российские силы численностью до роты также переправились через реку Оскол в районе подвесного моста к югу от села Новомлинск, но отметил, что командование РФ, вероятно, будет стремиться расширить этот плацдарм.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 07:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска 27, 28 и 29 ноября продолжали наступать в районе Глубокого, Волчанска и Тихого на севере Харьковщины, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, пишет ISW".