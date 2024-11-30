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Примусова евакуація дітей із сім’ями з Борової на Харківщині завершена

Суспільство 09:07   30.11.2024
Олена Нагорна
Примусова евакуація дітей із сім’ями з Борової на Харківщині завершена Фото: Олег Синєгубов

Примусову евакуацію дітей із сім’ями із селища Борова завершили, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Останню дитину вивезли напередодні, і таким чином із селища евакуювали всіх 119 неповнолітніх.

За даними Синєгубова, всього протягом доби з Борівського та Куп’янського напрямів вивезли 54 людини (з них одну дитину).

Нагадаємо, примусову евакуацію дітей із сім’ями оголосили із 28 населених пунктів Борівської громади. Таке рішення ухвалили 13 листопада на засіданні Ради оборони області. Синєгубов повідомляв, що всього евакуації із сіл Борівської громади підлягають 93 дитини із сім’ями.

Для жителів старостинських округів Борівської громади працює “гаряча лінія”: 063 496 54 00. Також діє загальна лінія щодо евакуації для всіх жителів Харківщини: 0 800 33 92 91. Усіх евакуйованих доставляють до транзитного центру в Харкові. У ньому люди можуть отримати психологічну, соціальну, юридичну підтримку, а також – гаряче харчування, речі, засоби гігієни. Крім цього, міжнародні фонди виділяють для вимушених переселенців грошову допомогу та, за потреби, тимчасове житло.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2024 в 09:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Примусову евакуацію дітей із сім’ями із селища Борова завершили, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".