У Deep State оновили карти: РФ знову захопила частину територій на Куп’янщині

Про просування окупантів на Куп’янському напрямку повідомили 3 грудня аналітики проєкту Deep State.

На оновленій карті бойових дій на Харківщині видно, що росіяни просунулися в районі Кругляківки – біля Сенькова та Лозової.

Нагадаємо, напередодні командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко заявив, що втрати території на Куп’янському напрямку майже немає – є лише складні позиції, які переходять “з рук до рук”. Однак швидке просування супротивника вдалося зупинити. Не актуальними є вже й розмови про форсування росіянами річки Оскіл.