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У Deep State оновили карти: РФ знову захопила частину територій на Куп’янщині

Фронт 07:21   03.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Deep State оновили карти: РФ знову захопила частину територій на Куп’янщині Фото: Генштаб ЗСУ

Про просування окупантів на Куп’янському напрямку повідомили 3 грудня аналітики проєкту Deep State.

На оновленій карті бойових дій на Харківщині видно, що росіяни просунулися в районі Кругляківки – біля Сенькова та Лозової.

Нагадаємо, напередодні командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко заявив, що втрати території на Куп’янському напрямку майже немає – є лише складні позиції, які переходять “з рук до рук”. Однак швидке просування супротивника вдалося зупинити. Не актуальними є вже й розмови про форсування росіянами річки Оскіл.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «У Deep State оновили карти: РФ знову захопила частину територій на Куп’янщині»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 07:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування окупантів на Куп’янському напрямку повідомили 3 грудня аналітики проєкту Deep State.".