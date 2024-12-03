У Deep State оновили карти: РФ знову захопила частину територій на Куп’янщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Про просування окупантів на Куп’янському напрямку повідомили 3 грудня аналітики проєкту Deep State.
На оновленій карті бойових дій на Харківщині видно, що росіяни просунулися в районі Кругляківки – біля Сенькова та Лозової.
Нагадаємо, напередодні командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко заявив, що втрати території на Куп’янському напрямку майже немає – є лише складні позиції, які переходять “з рук до рук”. Однак швидке просування супротивника вдалося зупинити. Не актуальними є вже й розмови про форсування росіянами річки Оскіл.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Deep State, карты, наступ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 07:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування окупантів на Куп’янському напрямку повідомили 3 грудня аналітики проєкту Deep State.".