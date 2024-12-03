Вранці росіяни випустили КАБи по Золочівському району – наслідки
Ворог ударив по Золочівському району близько 06:00.
“Один КАБ впав на відкритій місцевості (поле) поблизу населеного пункту Одноробівка, інший біля села Завадське“, – передає “Зоря”.
За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, руйнувань та постраждалих внаслідок “прильотів” немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 07:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог ударив по Золочівському району близько 06:00. ".