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Новини Харкова — головне за 3 грудня: як минула ніч

Україна 08:10   03.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 3 грудня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:10

Вранці росіяни випустили КАБи по Золочівському району – наслідки

Ворог ударив по Золочівському району близько 06:00.

“Один КАБ впав на відкритій місцевості (поле) поблизу населеного пункту Одноробівка, інший біля села Завадське“, – передає “Зоря”.

За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, руйнувань та постраждалих внаслідок “прильотів” немає.

07:01

Ніч на Харківщині видалася відносно спокійною: була лише одна нетривала тривога

Вночі на Харківщині лунала лише одна тривога. Її включили о 05:52 через активність ворожої авіації. Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБ на Сумську область. 

Пізніше популярні моніторингові канали попереджали про авіабомби, які летіли вже на Харківщину. А невдовзі писали і про вибух в області. Відбій тривоги оголосили о 06:09.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 08:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".