Новини Харкова — головне за 3 грудня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:10
Вранці росіяни випустили КАБи по Золочівському району – наслідки
Ворог ударив по Золочівському району близько 06:00.
“Один КАБ впав на відкритій місцевості (поле) поблизу населеного пункту Одноробівка, інший біля села Завадське“, – передає “Зоря”.
За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, руйнувань та постраждалих внаслідок “прильотів” немає.
07:01
Ніч на Харківщині видалася відносно спокійною: була лише одна нетривала тривога
Вночі на Харківщині лунала лише одна тривога. Її включили о 05:52 через активність ворожої авіації. Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБ на Сумську область.
Пізніше популярні моніторингові канали попереджали про авіабомби, які летіли вже на Харківщину. А невдовзі писали і про вибух в області. Відбій тривоги оголосили о 06:09.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".