ГШ: РФ п’ять разів атакувала на півночі Харківщини та один раз під Куп’янськом

П’ять разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини та один раз на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку росіяни намагалися проводити наступальні операції поблизу Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані, отримали відсіч. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Одноробівці, Високій Ярузі та Глибокому.

На Куп’янському напрямку захисники відбили штурм поблизу Колісниківки.