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ГШ: РФ п’ять разів атакувала на півночі Харківщини та один раз під Куп’янськом

Фронт 17:12   03.12.2024
Олена Нагорна
ГШ: РФ п’ять разів атакувала на півночі Харківщини та один раз під Куп’янськом Фото: Генштаб ЗСУ

П’ять разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини та один раз на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку росіяни намагалися проводити наступальні операції поблизу Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані, отримали відсіч. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Одноробівці, Високій Ярузі та Глибокому.

На Куп’янському напрямку захисники відбили штурм поблизу Колісниківки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 17:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини та один раз на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".