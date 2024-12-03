ГШ: РФ п’ять разів атакувала на півночі Харківщини та один раз під Куп’янськом
Фото: Генштаб ЗСУ
П’ять разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини та один раз на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку росіяни намагалися проводити наступальні операції поблизу Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані, отримали відсіч. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Одноробівці, Високій Ярузі та Глибокому.
На Куп’янському напрямку захисники відбили штурм поблизу Колісниківки.
Читайте також: «Тікали, хто як міг»: деталі та відео звільнення Новомлинська на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ГШ: РФ п’ять разів атакувала на півночі Харківщини та один раз під Куп’янськом»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 17:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини та один раз на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".