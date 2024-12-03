«Тікали, хто як міг»: деталі та відео звільнення Новомлинська на Харківщині
Аналітики проєкту Deep State повідомили подробиці зачистки села Новомлинськ від окупантів.
«Штурмові дії почалися зранку з формування колони техніки з десантом М113 та БМП-1 1-ї ГШР, яку очолював приданий екіпаж танка 2 танкового батальйону 3 ОТБр, які врізалися в центральні позиції противника. У визначеній точці колона розділилася і кожна машина залетіла на визначену ворожу позицію. Подавивши вогнем та скувавши супротивника в укриттях, штурмові групи десантувалися з техніки та зробили ривок до окопів противника», – розповіли у Deep State.
Аналітики додали, що спочатку вдалося частково пробитися до позицій противника, але не остаточно, бо деякі окупанти здійснювали супротив. А вже другий накат з технікою підсилив штурмові групи і СОУ вдалося захопити всі визначені позиції.
«У відповідь, противник вирішив контратакувати ключову позицію, яка давала контролювати Новомлинськ, послабивши свої два опорні пункти з лівого флангу. Ворог зняв піхоту з двох позицій і ввівши в дію резерви з підвалів села, натовпом в 24 рила побігли на штурм позиції. Поки злагоджені дії 1-ї ГШР, колективних вогневих засобів та артилерії притисли кацапів до землі, 2-га ГШР скориставшись ситуацією зачистила і зайняла послаблені противником позиції. Коли московити зрозуміли, що вони затиснуті з двох сторін і їх просто розбирають з усіх можливих засобів, вони розпочали панічну втечу через річку», – додали аналітики.
Тож ворог почав тікати, хто як міг, кажуть у Deep State. Деякі тікали на човнах, інші просто перепливали річку своїми силами. Тим часом підрозділи аерозвідки та артилерії СОУ знищували переправи та намагалися завдати найбільшої шкоди противнику.
Відео: Deep State
Нагадаємо, вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники вибили противника з плацдарму в районі села Новомлинськ. Зазначалось, що правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Deep State, війна, куп'янск, окупанти, сбежали;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту Deep State повідомили подробиці зачистки села Новомлинськ від окупантів.".