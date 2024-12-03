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«Тікали, хто як міг»: деталі та відео звільнення Новомлинська на Харківщині

Фронт 16:52   03.12.2024
Вікторія Яковенко
«Тікали, хто як міг»: деталі та відео звільнення Новомлинська на Харківщині скриншот

Аналітики проєкту Deep State повідомили подробиці зачистки села Новомлинськ від окупантів.

«Штурмові дії почалися зранку з формування колони техніки з десантом М113 та БМП-1 1-ї ГШР, яку очолював приданий екіпаж танка 2 танкового батальйону 3 ОТБр, які врізалися в центральні позиції противника. У визначеній точці колона розділилася і кожна машина залетіла на визначену ворожу позицію. Подавивши вогнем та скувавши супротивника в укриттях, штурмові групи десантувалися з техніки та зробили ривок до окопів противника», – розповіли у Deep State.

Аналітики додали, що спочатку вдалося частково пробитися до позицій противника, але не остаточно, бо деякі окупанти здійснювали супротив. А вже другий накат з технікою підсилив штурмові групи і СОУ вдалося захопити всі визначені позиції.

«У відповідь, противник вирішив контратакувати ключову позицію, яка давала контролювати Новомлинськ, послабивши свої два опорні пункти з лівого флангу. Ворог зняв піхоту з двох позицій і ввівши в дію резерви з підвалів села, натовпом в 24 рила побігли на штурм позиції. Поки злагоджені дії 1-ї ГШР, колективних вогневих засобів та артилерії притисли кацапів до землі, 2-га ГШР скориставшись ситуацією зачистила і зайняла послаблені противником позиції. Коли московити зрозуміли, що вони затиснуті з двох сторін і їх просто розбирають з усіх можливих засобів, вони розпочали панічну втечу через річку», – додали аналітики.

Тож ворог почав тікати, хто як міг, кажуть у Deep State. Деякі тікали на човнах, інші просто перепливали річку своїми силами. Тим часом підрозділи аерозвідки та артилерії СОУ знищували переправи та намагалися завдати найбільшої шкоди противнику.

Відео: Deep State

Нагадаємо, вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники вибили противника з плацдарму в районі села Новомлинськ. Зазначалось, що правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони.

Читайте також: Новомлинськ на Харківщині звільнили СОУ – Deep State оновили карту

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту Deep State повідомили подробиці зачистки села Новомлинськ від окупантів.".