«Тікали, хто як міг»: деталі та відео звільнення Новомлинська на Харківщині

Аналітики проєкту Deep State повідомили подробиці зачистки села Новомлинськ від окупантів.

«Штурмові дії почалися зранку з формування колони техніки з десантом М113 та БМП-1 1-ї ГШР, яку очолював приданий екіпаж танка 2 танкового батальйону 3 ОТБр, які врізалися в центральні позиції противника. У визначеній точці колона розділилася і кожна машина залетіла на визначену ворожу позицію. Подавивши вогнем та скувавши супротивника в укриттях, штурмові групи десантувалися з техніки та зробили ривок до окопів противника», – розповіли у Deep State.

Аналітики додали, що спочатку вдалося частково пробитися до позицій противника, але не остаточно, бо деякі окупанти здійснювали супротив. А вже другий накат з технікою підсилив штурмові групи і СОУ вдалося захопити всі визначені позиції.

«У відповідь, противник вирішив контратакувати ключову позицію, яка давала контролювати Новомлинськ, послабивши свої два опорні пункти з лівого флангу. Ворог зняв піхоту з двох позицій і ввівши в дію резерви з підвалів села, натовпом в 24 рила побігли на штурм позиції. Поки злагоджені дії 1-ї ГШР, колективних вогневих засобів та артилерії притисли кацапів до землі, 2-га ГШР скориставшись ситуацією зачистила і зайняла послаблені противником позиції. Коли московити зрозуміли, що вони затиснуті з двох сторін і їх просто розбирають з усіх можливих засобів, вони розпочали панічну втечу через річку», – додали аналітики.

Тож ворог почав тікати, хто як міг, кажуть у Deep State. Деякі тікали на човнах, інші просто перепливали річку своїми силами. Тим часом підрозділи аерозвідки та артилерії СОУ знищували переправи та намагалися завдати найбільшої шкоди противнику.

Відео: Deep State

Нагадаємо, вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники вибили противника з плацдарму в районі села Новомлинськ. Зазначалось, що правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони.