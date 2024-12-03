«Бежали, кто как мог»: детали и видео освобождения Новомлынска на Харьковщине
Аналитики проекта Deep State сообщили подробности зачистки села Новомлынск от оккупантов.
«Штурмовые действия начались утром с формирования колонны техники с десантом М113 и БМП-1 1-й ГБР, возглавляемой экипажем танка 2 танкового батальона 3 ОТБр, врезавшимися в центральные позиции противника. В определенной точке колонна разделилась и каждая машина залетела на определенную вражескую позицию. Подавив огнем и сковав противника в укрытиях, штурмовые группы десантировались по технике и совершили рывок к окопам противника», — рассказали в Deep State.
Аналитики добавили, что сначала удалось частично пробиться к позициям противника, но не окончательно, потому что некоторые оккупанты осуществляли сопротивление. А уже второй накат с техникой усилил штурмовые группы и СОУ удалось захватить все определенные позиции.
«В ответ противник решил контратаковать ключевую позицию, которая давала контролировать Новомлынск, ослабив свои два опорных пункта с левого фланга. Враг снял пехоту с двух позиций и введя в действие резервы с подвалов села, толпой в 24 рыла побежали на штурм позиции. Пока слаженные действия 1-й ГБР, коллективных огневых средств и артиллерии прижали кацапов к земле, 2-я ГБР воспользовавшись ситуацией, зачистила и заняла ослабленные противником позиции. Когда московиты поняли, что они зажаты с двух сторон и их просто разбирают со всех возможных средств, они приступили к паническому бегству через реку», — добавили аналитики.
Так что враг начал бежать, кто как мог, говорят в Deep State. Некоторые убегали на лодках, другие просто переплывали реку своими силами. Между тем подразделения аэразведки и артиллерии СОУ уничтожали переправы и пытались нанести наибольший вред противнику.
Видео: Deep State
Напомним, утром в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники выбили противника из плацдарма в районе села Новомлынск. Отмечалось, что правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Deep State, война, купянск, оккупанты, окупанти, сбежали;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта Deep State сообщили подробности зачистки села Новомлынск от оккупантов.".