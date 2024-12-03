Генштаб: РФ пять раз атаковала на севере Харьковщины и один раз под Купянском
Фото: Генштаб ЗСУ
Пять раз атаковал враг с начала суток на севере Харьковщины и один раз на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении россияне пытались проводить наступательные операции вблизи Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани, получили отпор. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Одноробовке, Высокой Яруге и Глубокому.
На Купянском направлении защитники отбили штурм вблизи Колесниковки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 17:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять раз атаковал враг с начала суток на севере Харьковщины и один раз на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".