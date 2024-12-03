Генштаб: РФ пять раз атаковала на севере Харьковщины и один раз под Купянском

Пять раз атаковал враг с начала суток на севере Харьковщины и один раз на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении россияне пытались проводить наступательные операции вблизи Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани, получили отпор. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Одноробовке, Высокой Яруге и Глубокому.

На Купянском направлении защитники отбили штурм вблизи Колесниковки.