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Генштаб: РФ пять раз атаковала на севере Харьковщины и один раз под Купянском

Фронт 17:12   03.12.2024
Елена Нагорная
Генштаб: РФ пять раз атаковала на севере Харьковщины и один раз под Купянском Фото: Генштаб ЗСУ

Пять раз атаковал враг с начала суток на севере Харьковщины и один раз на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении россияне пытались проводить наступательные операции вблизи Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани, получили отпор. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Одноробовке, Высокой Яруге и Глубокому.

На Купянском направлении защитники отбили штурм вблизи Колесниковки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 17:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять раз атаковал враг с начала суток на севере Харьковщины и один раз на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".