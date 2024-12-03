Фото обстріляного росіянами села на Куп’янщині опублікували у прокуратурі
Попередньо, уточнили в Харківській обласній прокуратурі, окупанти били по Купянщині із РСЗВ.
Близько 10:00 напередодні ворог обстріляв село Пристин Куп’янського району. Внаслідок удару постраждала 80-річна жінка, пошкоджені будинки та господарські будівлі, додали правоохоронці.
“За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – написали у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 09:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, уточнили в Харківській обласній прокуратурі, окупанти били по Купянщині із РСЗВ.".