Фото обстрелянного россиянами села на Купянщине опубликовали в прокуратуре
Предварительно, уточнили в Харьковской областной прокуратуре, оккупанты били по Купянщине из РСЗО.
Около 10:00 накануне враг обстрелял село Пристин Купянского района. Вследствие удара пострадала 80-летняя женщина, повреждены дома и хозпостройки, добавили правоохранители.
«При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – написали в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 09:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, уточнили в Харьковской областной прокуратуре, оккупанты били по Купянщине из РСЗО.".