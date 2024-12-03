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Фото обстрелянного россиянами села на Купянщине опубликовали в прокуратуре

Происшествия 09:49   03.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Фото обстрелянного россиянами села на Купянщине опубликовали в прокуратуре

Предварительно, уточнили в Харьковской областной прокуратуре, оккупанты били по Купянщине из РСЗО.

Около 10:00 накануне враг обстрелял село Пристин Купянского района. Вследствие удара пострадала 80-летняя женщина, повреждены дома и хозпостройки, добавили правоохранители.

«При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – написали в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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03.12.2024, 09:49

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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 09:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, уточнили в Харьковской областной прокуратуре, оккупанты били по Купянщине из РСЗО.".