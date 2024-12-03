Новий заступник із ЖКГ з’явився у мера Харкова Терехова
Фото: Олексій Топчій/фейсбук
Голова Адміністрації Салтівського району Харкова Олексій Топчій призначений на посаду заступника міського голови – директора департаменту житлово-комунального господарства.
Таке рішення депутати міськради ухвалили на сесії 3 грудня, повідомляє пресслужба мерії. Тепер, згідно з інформацією з сайту міськради, у мера Ігоря Терехова буде 11 заступників.
Нагадаємо, Топчій зайняв місце Віталія Мірошника, про звільнення якого стало відомо 15 лютого 2024 року. У коментарі МГ «Об’єктив» він стверджував: рішення ухвалив сам. Терехов тоді казав, що “немає нічого вічного” та анонсував подальші кадрові зміни в мерії.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: Ігор Терехов, заместитель, новини Харкова, сессия горсовета, топчий;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 19:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Адміністрації Салтівського району Харкова Олексій Топчій призначений на посаду заступника міського голови – директора департаменту житлово-комунального господарства.".