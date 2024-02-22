Терехов: про кадрові зміни у мерії Харкова і звільнення свого заступника
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у міськраді відбуваються кадрові зміни, і зазначив, що вони продовжуватимуться.
«Кадрові зміни є, кадрові зміни ще будуть. Що стосується структури виконавчого комітету, то вона буде трансформована і вона буде більш результативна, бо зараз зовсім інші виклики, перед якими постає Харків і нам потрібно пристосовуватися до тих умов, в яких ми живемо», – сказав мер.
Також Терехов прокоментував і звільнення свого заступника Віталія Мірошника, який очолював департамент житлово-комунального господарства.
«Нічого немає вічного, по-перше. А по-друге, я хочу сказати, що нам потрібно адаптуватися до умов в яких ми знаходимося і нам потрібно адаптуватися постійно. Тому це постійний механізм», – зазначив Терехов.
Нагадаємо, про звільнення Віталія Мірошника стало відомо 15 лютого. Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов. У коментарі МГ «Об’єктив» Віталій Мірошник уточнив: рішення про звільнення прийняв сам.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: изменения, кадровые, міськрада, мерія, Мирошник, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 14:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у міськраді відбуваються кадрові зміни, і зазначив, що вони продовжуватимуться.".