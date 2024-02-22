Терехов: про кадрові зміни у мерії Харкова і звільнення свого заступника

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у міськраді відбуваються кадрові зміни, і зазначив, що вони продовжуватимуться.

«Кадрові зміни є, кадрові зміни ще будуть. Що стосується структури виконавчого комітету, то вона буде трансформована і вона буде більш результативна, бо зараз зовсім інші виклики, перед якими постає Харків і нам потрібно пристосовуватися до тих умов, в яких ми живемо», – сказав мер.

Також Терехов прокоментував і звільнення свого заступника Віталія Мірошника, який очолював департамент житлово-комунального господарства.

«Нічого немає вічного, по-перше. А по-друге, я хочу сказати, що нам потрібно адаптуватися до умов в яких ми знаходимося і нам потрібно адаптуватися постійно. Тому це постійний механізм», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, про звільнення Віталія Мірошника стало відомо 15 лютого. Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов. У коментарі МГ «Об’єктив» Віталій Мірошник уточнив: рішення про звільнення прийняв сам.