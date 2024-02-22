Терехов: о кадровых изменениях в мэрии Харькова и увольнении своего зама
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в горсовете проходят кадровые изменения, и отметил, что они будут продолжаться.
«Кадровые перемены есть, кадровые перемены еще будут. Что касается структуры исполнительного комитета, то она будет трансформирована и будет более результативна, потому что сейчас совсем другие вызовы, перед которыми стоит Харьков и нам нужно приспосабливаться к тем условиям, в которых мы живем», — сказал мэр.
Также Терехов прокомментировал и увольнение своего заместителя Виталия Мирошника, возглавлявшего департамент жилищно-коммунального хозяйства.
«Ничего нет вечного, во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, что нам нужно адаптироваться к условиям, в которых мы находимся и нам нужно адаптироваться постоянно. Поэтому это постоянный механизм», – отметил Терехов.
Напомним, об увольнении Виталия Мельника стало известно 15 февраля. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов. В комментарии МГ «Объектив» Виталий Мельник уточнил: решение об увольнении принял сам.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: изменения, кадровые, міськрада, Мирошник, мэрия, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в горсовете проходят кадровые изменения, и отметил, что они будут продолжаться.".