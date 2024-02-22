Терехов: о кадровых изменениях в мэрии Харькова и увольнении своего зама

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в горсовете проходят кадровые изменения, и отметил, что они будут продолжаться.

«Кадровые перемены есть, кадровые перемены еще будут. Что касается структуры исполнительного комитета, то она будет трансформирована и будет более результативна, потому что сейчас совсем другие вызовы, перед которыми стоит Харьков и нам нужно приспосабливаться к тем условиям, в которых мы живем», — сказал мэр.

Также Терехов прокомментировал и увольнение своего заместителя Виталия Мирошника, возглавлявшего департамент жилищно-коммунального хозяйства.

«Ничего нет вечного, во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, что нам нужно адаптироваться к условиям, в которых мы находимся и нам нужно адаптироваться постоянно. Поэтому это постоянный механизм», – отметил Терехов.

Напомним, об увольнении Виталия Мельника стало известно 15 февраля. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов. В комментарии МГ «Объектив» Виталий Мельник уточнил: решение об увольнении принял сам.