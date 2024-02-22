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Терехов: о кадровых изменениях в мэрии Харькова и увольнении своего зама

Общество 14:51   22.02.2024
Виктория Яковенко
Терехов: о кадровых изменениях в мэрии Харькова и увольнении своего зама

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в горсовете проходят кадровые изменения, и отметил, что они будут продолжаться.

«Кадровые перемены есть, кадровые перемены еще будут. Что касается структуры исполнительного комитета, то она будет трансформирована и будет более результативна, потому что сейчас совсем другие вызовы, перед которыми стоит Харьков и нам нужно приспосабливаться к тем условиям, в которых мы живем», — сказал мэр.

Также Терехов прокомментировал и увольнение своего заместителя Виталия Мирошника, возглавлявшего департамент жилищно-коммунального хозяйства.

«Ничего нет вечного, во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, что нам нужно адаптироваться к условиям, в которых мы находимся и нам нужно адаптироваться постоянно. Поэтому это постоянный механизм», – отметил Терехов.

Напомним, об увольнении Виталия Мельника стало известно 15 февраля. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов. В комментарии МГ «Объектив» Виталий Мельник уточнил: решение об увольнении принял сам.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 14:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в горсовете проходят кадровые изменения, и отметил, что они будут продолжаться.".