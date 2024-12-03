Новый заместитель по ЖКХ появился у мэра Харькова Терехова

Глава Администрации Салтовского района Харькова Алексей Топчий назначен на должность заместителя городского головы — директора департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Такое решение депутаты горсовета утвердили на сессии 3 декабря, сообщает пресс-служба мэрии. Теперь, согласно информации с сайта горсовета, у мэра Игоря Терехова будет 11 заместителей.

Напомним, Топчий занял место Виталия Мирошника, об увольнении которого стало известно 15 февраля 2024 года. В комментарии МГ «Объектив» он утверждал: решение принял сам. Терехов тогда говорил, что «нет ничего вечного» и анонсировал дальнейшие кадровые изменения в мэрии.