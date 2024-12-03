Пожежа у пʼятиповерхівці: загинув чоловік, постраждали 9 людей, серед них діти
Пожежа у п’ятиповерхівці виникла у Слобідському районі Харкова на вулиці Петра Григоренка о 20:05.
Як повідомляють в облуправлінні ДСНС у Харківській області, з вогню вдалося врятувати дев’ять осіб, серед них було двоє дітей – семи та одинадцяти років.
“Рятувальні роботи проводились за допомогою пожежної автодрабини та колінчатих підіймачів. Одну особу було евакуйовано. На жаль наслідком пожежі стала загибель 36-річного чоловіка та травмування 9 осіб, зокрема 3 дітей. Загоряння виникло у квартирі на четвертому поверсі, де загинув чоловік. Площа пожежі склала 50 м. кв.”, – написали у ДСНС.
Ліквідувати загоряння вдалося о 22:55. Пожежу гасили 23 рятувальники, також залучили вісім одиниць спецтехніки.
А всього на Харківщині протягом доби працівники ДСНС загасили шість займань.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 09:01;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа у п’ятиповерхівці виникла у Слобідському районі Харкова на вулиці Петра Григоренка о 20:05.".