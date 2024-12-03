Пожар в многоэтажке: погиб мужчина, пострадали 9 человек, среди них трое детей

Пожар в пятиэтажке возник в Слободском районе Харькова на улице Петра Григоренко в 20:05.

Как сообщают в облуправлении ГСЧС в Харьковской области, из огня удалось спасти девять человек, среди них было двое детей – семи и одиннадцати лет.

«Спасательные работы проводились с помощью пожарной автолестницы и коленчатых подъемников. Один человек был эвакуирован. К сожалению, следствием пожара стала гибель 36-летнего мужчины и травмирование 9 человек, в том числе 3 детей. Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже, где погиб мужчина. Площадь пожара составила 50 кв. м.», – написали в ГСЧС.

Ликвидировать возгорание удалось в 22:55. Пожар тушили 23 спасателя, также привлекли восемь единиц спецтехники.

А всего на Харьковщине в течение суток работники ГСЧС потушили шесть возгораний.