Пожар в многоэтажке: погиб мужчина, пострадали 9 человек, среди них трое детей
Пожар в пятиэтажке возник в Слободском районе Харькова на улице Петра Григоренко в 20:05.
Как сообщают в облуправлении ГСЧС в Харьковской области, из огня удалось спасти девять человек, среди них было двое детей – семи и одиннадцати лет.
«Спасательные работы проводились с помощью пожарной автолестницы и коленчатых подъемников. Один человек был эвакуирован. К сожалению, следствием пожара стала гибель 36-летнего мужчины и травмирование 9 человек, в том числе 3 детей. Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже, где погиб мужчина. Площадь пожара составила 50 кв. м.», – написали в ГСЧС.
Ликвидировать возгорание удалось в 22:55. Пожар тушили 23 спасателя, также привлекли восемь единиц спецтехники.
А всего на Харьковщине в течение суток работники ГСЧС потушили шесть возгораний.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожарные, пожары;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 09:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в пятиэтажке возник в Слободском районе Харькова на улице Петра Григоренко в 20:05.".