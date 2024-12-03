Live
  • Вт 03.12.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.65
  • EUR 43.72

Пожар в многоэтажке: погиб мужчина, пострадали 9 человек, среди них трое детей

Происшествия 09:01   03.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пожар в многоэтажке: погиб мужчина, пострадали 9 человек, среди них трое детей

Пожар в пятиэтажке возник в Слободском районе Харькова на улице Петра Григоренко в 20:05.

Как сообщают в облуправлении ГСЧС в Харьковской области, из огня удалось спасти девять человек, среди них было двое детей – семи и одиннадцати лет.

«Спасательные работы проводились с помощью пожарной автолестницы и коленчатых подъемников. Один человек был эвакуирован. К сожалению, следствием пожара стала гибель 36-летнего мужчины и травмирование 9 человек, в том числе 3 детей. Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже, где погиб мужчина. Площадь пожара составила 50 кв. м.», – написали в ГСЧС.

Ликвидировать возгорание удалось в 22:55. Пожар тушили 23 спасателя, также привлекли восемь единиц спецтехники.

А всего на Харьковщине в течение суток работники ГСЧС потушили шесть возгораний.

Читайте также: Враг атаковал наши позиции на Харьковщине 15 раз – данные Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
02.12.2024, 09:20
Новости Харькова — главное за 3.12: смертельный пожар в городе, наступление РФ
Новости Харькова — главное за 3.12: смертельный пожар в городе, наступление РФ
03.12.2024, 09:05
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
01.12.2024, 17:22
МСЭК по-новому: как в Харькове будут определять статус инвалидности в 2025-м
МСЭК по-новому: как в Харькове будут определять статус инвалидности в 2025-м
02.12.2024, 23:26
Кругляковка – в «серой зоне»: ситуацию на Харьковщине прокомментировали в ISW
Кругляковка – в «серой зоне»: ситуацию на Харьковщине прокомментировали в ISW
03.12.2024, 08:02
Фото обстрелянного россиянами села на Купянщине опубликовали в прокуратуре
Фото обстрелянного россиянами села на Купянщине опубликовали в прокуратуре
03.12.2024, 09:49

Новости по теме:

07:41
Угарным газом отравился мужчина при пожаре в Харькове: подробности от ГСЧС
08:57
ГСЧС: ожоги лица получил мужчина на СТО в Харькове, его госпитализировали
19:07
В Харькове бойцы ГСЧС поднимались на вышке на 24-этажку: что случилось (фото)
08:19
Смертельный пожар в Солоницевской громаде, темпы разминирования – данные ГСЧС
08:09
Не могли потушить почти восемь часов: в Харькове горели заброшенные здания

Вы читали новость: «Пожар в многоэтажке: погиб мужчина, пострадали 9 человек, среди них трое детей»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 09:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в пятиэтажке возник в Слободском районе Харькова на улице Петра Григоренко в 20:05.".