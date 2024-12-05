Укриття за 385 млн грн хочуть побудувати в лікарні Харкова: де візьмуть гроші

Підземне укриття на 500 осіб хочуть збудувати на базі Обласної дитячої клінічної лікарні у Харкові.

У сховищі зможуть перебувати відвідувачі, а персонал – надавати медичну допомогу пацієнтам, розповіла заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова представникам посольства Чехії в Україні.

Згідно з проєктом, сховище поділене на секції та відсіки. У них передбачені приміщення для підготовки хворих до операцій, передопераційні, дві операційні, санітарна, стерилізаційна для екстреної стерилізації, приміщення для зберігання стерильних матеріалів, палата інтенсивної терапії на шість ліжок із постом медсестри, приміщення для зберігання крові, технічні приміщення (серверна, буфет, вентиляційне обладнання). Також передбачена закупівля сучасного медичного обладнання.

Орієнтовна загальна вартість робіт становить близько 385 мільйонів гривень. Вона є попередньою, оскільки розрахована на стадії ескізного проєкту, який розроблений та схвалений відповідно до чинного законодавства.

Радниця урядового уповноваженого Чехії з відбудови України Маркета Рехакова зазначила, що для реалізації проєкту можна використати кошти програми ЄС Ukraine Facility, на яку передбачено 8 мільярдів євро.

«Чеський банк із розвитку спільно із чеською агенцією з розвитку звернулися до Європейської комісії щодо отримання підтримки на фінансування медичної галузі, її відновлення, розбудови та спорудження нових об’єктів. Наразі проєкт на стадії розробки, але вже зараз відомо, що він передбачає два складники: гарантії кредитування та грантова підтримка. У найближчій перспективі будь-яка українська лікарня зможе звернутися до чеського банку з розвитку по кредит і отримати це фінансування. Зараз говоримо про співвідношення: 70% – грантові кошти, 30% – кредит», – розповіла Рехакова.

Вона додала, що тривають перемовини щодо збільшення грантової частки та зменшення кредитної. Наприкінці зустрічі сторони домовилися проаналізувати подальшу співпрацю та розробити конкретні кроки для реалізації проєкту.