Укрытие за 385 млн грн запланировали в больнице Харькова: где возьмут деньги

Подземное укрытие на 500 человек хотят построить на базе Областной детской клинической больницы в Харькове.

В укрытии смогут находиться посетители, а персонал — оказывать медпомощь пациентам, рассказала заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова представителям посольства Чехии в Украине.

Согласно проекту, хранилище разделено на секции и отсеки. В них предусмотрены помещения для подготовки больных к операциям, предоперационные, две операционные, санитарная, стерилизационная для экстренной стерилизации, помещения для хранения стерильных материалов, палата интенсивной терапии на шесть коек с постом медсестры, помещение для хранения крови, технические помещения (серверная, буфет, вентиляционное оборудование). Также предусмотрена закупка современного медицинского оборудования.

Ориентировочная общая стоимость работ составляет около 385 миллионов гривен. Она является предварительной, поскольку рассчитана на стадии эскизного проекта, разработанного и одобренного в соответствии с действующим законодательством, отметила Логвинова.

Советница правительственного уполномоченного Чехии по восстановлению Украины Маркета Рехакова сообщила, что для реализации проекта можно использовать средства программы ЕС Ukraine Facility, на которую предусмотрено 8 миллиардов евро.

«Чешский банк по развитию совместно с чешским агентством по развитию обратились в Европейскую комиссию о получении поддержки на финансирование медицинской отрасли, ее восстановление, развитие и строительство новых объектов. Сейчас проект на стадии разработки, но уже сейчас известно, что он предусматривает две составляющие: гарантии кредитования и грантовая поддержка. В ближайшей перспективе любая украинская больница сможет обратиться в чешский банк по развитию за кредитом и получить это финансирование. Сейчас говорим о соотношении:70% — грантовые средства, 30% — кредит», — рассказала Рехакова.

Она добавила, что продолжаются переговоры по увеличению грантовой доли и уменьшению кредитной. В конце встречи стороны договорились проанализировать дальнейшее сотрудничество и разработать конкретные шаги для реализации проекта.