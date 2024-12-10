Нетиповий, загадковий обстріл – Чубенко про удари по Златополю на Харківщині

Цілі військових РФ, які 10 грудня завдали ударів по невеличкому місту Златопіль, — незрозумілі, адже кожна з двох балістичних ракет, попередньо «Іскандер-М», коштує по кілька мільйонів доларів, зазначив в етері нацмарафону речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Він розповів, що ударів було завдано з інтервалом у 40 хвилин. Перше влучання зафіксоване о 9:40 по середмістю.

“Це невеличке місто в Харківській області. Там все життя відбувається в центральній частині. Там банківські, комунальні, державні установи. Найбільша кількість поранень саме була в центральній частині міста. Було знищено будівлю банку, будівлю комунальної власності. Фактично там одні руїни залишились”, – повідомив Чубенко.

За його даними, друге влучання було о 10:30 по околиці міста – там руйнування менші. “Прилетіло” біля комунального підприємства.

«Ударів, попередньо, було завдано балістичними ракетами “Іскандер”. Це дуже потужна, дороговартісна ракета, – підкреслив Чубенко. – Нетиповий, нехарактерний удар для Харківської області. Здебільшого здійснюють росіяни удари по Харкову, Дергачівській громаді, Богодухівському району, Куп’янському та Липцівському напрямках. По саме Златополю нечасто здійснюються обстріли. І доволі загадковий обстріл. Центральна частина міста. Очевидно, що там немає військових об’єктів чи якихось військових частин. І які цілі переслідували росіяни – це чергова загадка, навіщо цей удар було нанесено. Вартість однієї такої ракети “Іскандер” – це декілька мільйонів доларів. Навіть коли “шахедами”, які коштують сотні тисяч доларів, вони здійснюють обстріли, багато їх запускають, багато використовують. При тому, що їх багато, це терор. Але терор за мільйони доларів навіть для Росії – одні питання залишаються».