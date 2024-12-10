РФ вдарила ракетами «Іскандер-М»: фото з міста Златопіль (доповнюється)
Опубліковані наслідки ранкової атаки РФ на місто Златопіль. Кількість постраждалих зросла до 11.
Доповнено о 13:17. Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по місту Златопіль зросла до 11: шпиталізували 45-річного чоловіка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Усього пошкоджені 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.
12:45. За даними Харківської обласної прокуратури, по місту окупанти вдарили 10 грудня близько 09:40. Один із ударів прийшовся по центру міста, другий – по околиці.
«Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 10 людей. Внаслідок атак пошкоджено приватні житлові будинки, банківську установу, адміністративні будівлі, автомобілі тощо. Попередньо, російська армія вдарила по місту двома балістичними ракетами «Іскандер-М», – розповіли в прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, вранці ЗС РФ двічі атакували місто Златопіль Лозівського району. Відомо вже про 10 постраждалих. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог застосував тактику подвійного удару.
- Категорії: Події, Харків; Теги: златополь, Искандер-М, последствия, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковані наслідки ранкової атаки РФ на місто Златопіль. Кількість постраждалих зросла до 11. ".