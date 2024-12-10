РФ ударила ракетами «Искандер-М»: последствия обстрела Златополя (дополняется)

Опубликованы последствия утренней атаки РФ на город Златополь. Количество пострадавших возросло до 11.

Дополнено в 13:17. Количество пострадавших в результате удара РФ по городу Златополь возросло до 11: госпитализировали 45-летнего мужчину, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Всего повреждены 16 жилых домов, четыре хозяйственные постройки и два автомобиля.

12:45. По данным Харьковской областной прокуратуре, по городу оккупанты ударили 10 декабря около 09:40. Один из ударов пришелся по центру города, второй — по окраине.

«Получили ранения и острую реакцию на стресс 10 человек. В результате атак повреждены частные жилые дома, банковское учреждение, административные здания, автомобили и т.д. Предварительно, российская армия ударила по городу двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», – рассказали в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, утром ВС РФ дважды атаковали город Златополь Лозовского района. Известно уже о 10 пострадавших. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг применил тактику двойного удара.