Live
  • Вт 10.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.85

РФ ударила ракетами «Искандер-М»: последствия обстрела Златополя (дополняется)

Происшествия 13:17   10.12.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила ракетами «Искандер-М»: последствия обстрела Златополя (дополняется) Фото: Харьковская областная прокуратура

Опубликованы последствия утренней атаки РФ на город Златополь. Количество пострадавших возросло до 11. 

Дополнено в 13:17. Количество пострадавших в результате удара РФ по городу Златополь возросло до 11: госпитализировали 45-летнего мужчину, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Всего повреждены 16 жилых домов, четыре хозяйственные постройки и два автомобиля.

12:45. По данным Харьковской областной прокуратуре, по городу оккупанты ударили 10 декабря около 09:40. Один из ударов пришелся по центру города, второй — по окраине.

«Получили ранения и острую реакцию на стресс 10 человек. В результате атак повреждены частные жилые дома, банковское учреждение, административные здания, автомобили и т.д. Предварительно, российская армия ударила по городу двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», – рассказали в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

удар Златополь
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар Златополь
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар Златополь
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар Златополь
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар Златополь
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар Златополь
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар Златополь
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар Златополь
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, утром ВС РФ дважды атаковали город Златополь Лозовского района. Известно уже о 10 пострадавших. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг применил тактику двойного удара.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
09.12.2024, 20:31
DeepState распространяет «враждебную дезинформацию» — Сумская ОВА
DeepState распространяет «враждебную дезинформацию» — Сумская ОВА
10.12.2024, 11:37
Есть ли у россиян шансы дойти до Харькова, объяснил командир из «Ахиллеса»
Есть ли у россиян шансы дойти до Харькова, объяснил командир из «Ахиллеса»
09.12.2024, 09:58
Новости Харькова — главное за 10.12: раненые в Златополе, атаки врага
Новости Харькова — главное за 10.12: раненые в Златополе, атаки врага
10.12.2024, 12:52
РФ ударила ракетами «Искандер-М»: последствия обстрела Златополя (дополняется)
РФ ударила ракетами «Искандер-М»: последствия обстрела Златополя (дополняется)
10.12.2024, 13:17
Подземная больница в Харькове: какой будет площадь медучреждения (видео)
Подземная больница в Харькове: какой будет площадь медучреждения (видео)
10.12.2024, 13:04

Новости по теме:

12:11
Враг применил тактику двойного удара — Синегубов об обстреле города Златополь

Вы читали новость: «РФ ударила ракетами «Искандер-М»: последствия обстрела Златополя (дополняется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликованы последствия утренней атаки РФ на город Златополь. Количество пострадавших возросло до 11. ".