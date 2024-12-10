Нетипичный, загадочный обстрел — Чубенко про удары по Златополю на Харьковщине

Цели военных РФ, которые 10 декабря нанесли удары по небольшому городу Златополь, — непонятны, ведь каждая из двух баллистических ракет, предварительно «Искандер-М», стоит по несколько миллионов долларов, отметил в эфире нацмарафона спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он рассказал, что удары были нанесены с интервалом в 40 минут. Первое попадание зафиксировано в 9:40 по центру города.

«Это небольшой город в Харьковской области. Там вся жизнь происходит в центральной части. Там банковские, коммунальные, государственные учреждения. Наибольшее количество ранений именно было в центральной части города. Было уничтожено здание банка, здание коммунальной собственности. Фактически там одни руины остались», — сообщил Чубенко.

По его данным, второе попадание было в 10:30 по окраине — там разрушения меньше. «Прилетело» возле коммунального предприятия.

«Удары, предварительно, были нанесены баллистическими ракетами «Искандер». Это очень мощная, дорогостоящая ракета, — подчеркнул Чубенко. — Нетипичный, нехарактерный удар для Харьковской области. В основном осуществляют россияне удары по Харькову, Дергачевской громаде, Богодуховскому району, Купянскому и Липцевскому направлениям. По самому Златополю нечасто осуществляются обстрелы. И довольно загадочный обстрел. Центральная часть города. Очевидно, что там нет военных объектов или каких-то воинских частей. И какие цели преследовали россияне — это очередная загадка, зачем этот удар был нанесен. Стоимость одной такой ракеты «Искандер» — это несколько миллионов долларов. Даже когда «Шахедами», которые стоят сотни тысяч долларов, они осуществляют обстрелы, много их запускают, много используют. При том, что их много, это террор. Но террор за миллионы долларов даже для России — это одни вопросы остаются».