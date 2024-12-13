За рік кількість ДТП зросла на 30% на Харківщині

За 11 місяців у Харківській області сталося 2270 аварій, у яких загинуло 106 громадян, а 734 особи травмовано, повідомили у Нацполіції.

Цього року кількість дорожньо-транспортних пригод в Харківській області зросла на 30 %. За 11 місяців зареєстровано 2270 аварій, в яких загинули 106 громадян, а 734 отримали різні травми. За 11 місяців 2024 року внаслідок ДТП загинули 7 дітей та 180 дітей отримали травми.

Найбільше ДТП (983) сталися через перевищення швидкості руху. Також «у лідерах» такі порушення як не правильне маневрування, порушення правил проїзду перехресть, керування транспортними засобами у нетверезому стані.

Лише у цьому році на Харківщині патрульні задокументували 3660 фактів кермування у нетверезому стані.