За рік кількість ДТП зросла на 30% на Харківщині
За 11 місяців у Харківській області сталося 2270 аварій, у яких загинуло 106 громадян, а 734 особи травмовано, повідомили у Нацполіції.
Цього року кількість дорожньо-транспортних пригод в Харківській області зросла на 30 %. За 11 місяців зареєстровано 2270 аварій, в яких загинули 106 громадян, а 734 отримали різні травми. За 11 місяців 2024 року внаслідок ДТП загинули 7 дітей та 180 дітей отримали травми.
Найбільше ДТП (983) сталися через перевищення швидкості руху. Також «у лідерах» такі порушення як не правильне маневрування, порушення правил проїзду перехресть, керування транспортними засобами у нетверезому стані.
Лише у цьому році на Харківщині патрульні задокументували 3660 фактів кермування у нетверезому стані.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 19:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 11 місяців у Харківській області сталося 2270 аварій, у яких загинуло 106 громадян, а 734 особи травмовано, повідомили у Нацполіції.".