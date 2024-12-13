За год количество ДТП выросло на 30% в Харьковской области

За 11 месяцев в Харьковской области произошло 2270 аварий, в которых погибли 106 граждан, а 734 человека травмированы, сообщили в Нацполиции.

В этом году количество дорожно-транспортных происшествий в Харьковской области выросло на 30%. За 11 месяцев зарегистрировано 2270 аварий, в которых погибли 106 граждан, а 734 получили разные травмы. За 11 месяцев 2024 года в результате ДТП погибли 7 детей и 180 детей получили травмы.

Чаще всего ДТП (983) происходили из-за превышения скорости движения. Также «в лидерах» такие нарушения, как неправильное маневрирование, нарушение правил проезда перекрестков, управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Только в этом году в Харьковской области патрульные задокументировали 3660 фактов вождения в нетрезвом состоянии.