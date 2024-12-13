Водитель грузовика не «переобулся» и совершил ДТП в Харькове (фото)

12 декабря около 17:00 на перекрестке Драгомировской улицы и проспекта Аэрокосмического произошла авария.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, водитель грузовика «Volvo» не учел дорожную обстановку и особенности груза и совершил столкновение с авто «Opel».

Патрульные отметили, что грузовик был «не переобутым». На водителя копы составили административный протокол по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

«Несвоевременная замена шин – это не только небрежность, но и серьезная угроза безопасности на дороге, особенно в зимний период, когда погодные условия могут резко меняться», — подчеркнули правоохранители.