Водитель грузовика не «переобулся» и совершил ДТП в Харькове (фото)
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
12 декабря около 17:00 на перекрестке Драгомировской улицы и проспекта Аэрокосмического произошла авария.
Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, водитель грузовика «Volvo» не учел дорожную обстановку и особенности груза и совершил столкновение с авто «Opel».
Патрульные отметили, что грузовик был «не переобутым». На водителя копы составили административный протокол по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).
«Несвоевременная замена шин – это не только небрежность, но и серьезная угроза безопасности на дороге, особенно в зимний период, когда погодные условия могут резко меняться», — подчеркнули правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 декабря около 17:00 на перекрестке Драгомировской улицы и проспекта Аэрокосмического произошла авария.".