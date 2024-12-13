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Водитель грузовика не «переобулся» и совершил ДТП в Харькове (фото)

Происшествия 16:34   13.12.2024
Виктория Яковенко
Водитель грузовика не «переобулся» и совершил ДТП в Харькове (фото) Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

12 декабря около 17:00 на перекрестке Драгомировской улицы и проспекта Аэрокосмического произошла авария.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, водитель грузовика «Volvo» не учел дорожную обстановку и особенности груза и совершил столкновение с авто «Opel».

Патрульные отметили, что грузовик был «не переобутым». На водителя копы составили административный протокол по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

«Несвоевременная замена шин – это не только небрежность, но и серьезная угроза безопасности на дороге, особенно в зимний период, когда погодные условия могут резко меняться», — подчеркнули правоохранители.

ДТП Харьков
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
ДТП Харьков
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 16:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 декабря около 17:00 на перекрестке Драгомировской улицы и проспекта Аэрокосмического произошла авария.".