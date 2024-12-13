Водій вантажівки не “перевзувся” і скоїв ДТП в Харкові (фото)

12 грудня близько 17:00 на перехресті вулиці Драгомирівська та проспекту Аерокосмічного сталася аварія.

Як повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, водій вантажівки «Volvo» не врахував дорожню обстановку та особливості вантажу і скоїв зіткнення з авто «Opel».

Патрульні зазначили, що вантажівка була «не перевзутою». На водія копи склали адміністративний протокол за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП).

«Невчасна заміна шин — це не лише недбалість, а й серйозна загроза для безпеки на дорозі, особливо в зимовий період, коли погодні умови можуть різко змінюватися», – підкреслили правоохоронці.