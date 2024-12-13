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Водій вантажівки не “перевзувся” і скоїв ДТП в Харкові (фото)

Події 16:34   13.12.2024
Вікторія Яковенко
Водій вантажівки не “перевзувся” і скоїв ДТП в Харкові (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

12 грудня близько 17:00 на перехресті вулиці Драгомирівська та проспекту Аерокосмічного сталася аварія.

Як повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, водій вантажівки «Volvo» не врахував дорожню обстановку та особливості вантажу і скоїв зіткнення з авто «Opel».

Патрульні зазначили, що вантажівка була «не перевзутою». На водія копи склали адміністративний протокол за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП).

«Невчасна заміна шин — це не лише недбалість, а й серйозна загроза для безпеки на дорозі, особливо в зимовий період, коли погодні умови можуть різко змінюватися», – підкреслили правоохоронці.

ДТП Харьков
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
ДТП Харьков
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 16:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 грудня близько 17:00 на перехресті вулиці Драгомирівська та проспекту Аерокосмічного сталася аварія.".