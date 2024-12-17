«Чутлива історія» – Синєгубов про підвищення цін на Харківщині (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів, як жителі Харкова та області реагують на підвищення цін.

«Всі підвищення цін – це дуже чутлива історія. Тому, що люди у нас виживають у Харкові та області. У нас дуже велика кількість і ВПО, це чутлива категорія населення, яку ми маємо підтримувати. У нас триває евакуація з 344 населених пунктів, це вся лінія кордону нашої області. Звичайно такі люди дуже чутливо реагують і на підвищення цін, і на продукти харчування, і на енергоносії, тощо. Тому дуже важливо зберігати нам стабільність», – сказав Синєгубов.