«Чутлива історія» – Синєгубов про підвищення цін на Харківщині (відео)
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Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів, як жителі Харкова та області реагують на підвищення цін.
«Всі підвищення цін – це дуже чутлива історія. Тому, що люди у нас виживають у Харкові та області. У нас дуже велика кількість і ВПО, це чутлива категорія населення, яку ми маємо підтримувати. У нас триває евакуація з 344 населених пунктів, це вся лінія кордону нашої області. Звичайно такі люди дуже чутливо реагують і на підвищення цін, і на продукти харчування, і на енергоносії, тощо. Тому дуже важливо зберігати нам стабільність», – сказав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, харківщина, хова, цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів, як жителі Харкова та області реагують на підвищення цін.".