«Чувствительная история» — Синегубов о повышении цен на Харьковщине (видео)

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал, как жители Харькова и области реагируют на повышение цен.

«Все повышение цен – очень чувствительная история. Потому, что люди у нас выживают в Харькове и области. У нас очень большое количество и ВПЛ, это чувствительная категория населения, которую мы должны поддерживать. У нас идет эвакуация из 344 населенных пунктов, это вся линия границы нашей области. Конечно, такие люди очень чувствительно реагируют на повышение цен, и на продукты питания, и на энергоносители, и тому подобное. Поэтому очень важно сохранять нам стабильность», – сказал Синегубов.