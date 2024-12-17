«Чувствительная история» — Синегубов о повышении цен на Харьковщине (видео)
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Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал, как жители Харькова и области реагируют на повышение цен.
«Все повышение цен – очень чувствительная история. Потому, что люди у нас выживают в Харькове и области. У нас очень большое количество и ВПЛ, это чувствительная категория населения, которую мы должны поддерживать. У нас идет эвакуация из 344 населенных пунктов, это вся линия границы нашей области. Конечно, такие люди очень чувствительно реагируют на повышение цен, и на продукты питания, и на энергоносители, и тому подобное. Поэтому очень важно сохранять нам стабильность», – сказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, харьковщина, хова, цены;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал, как жители Харькова и области реагируют на повышение цен.".