У Харкові чоловік кинувся з ножем на товариша по чарці – поліція

Поліцейські затримали 59-річного чоловіка у Харкові, його підозрюють у замаху на вбивство.

Інформацію про інцидент правоохоронці отримали 15 грудня близько 16:30, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області. Копи встановили, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв у Немишлянському районі між чоловіками стався словесний конфлікт, який переріс в бійку.

«В результаті сварки 59-річний чоловік схопив кухонний ніж та завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому», – додали у поліції.

Наразі 30-річний потерпілий – у лікарні. З місця події правоохоронці вилучили речові докази.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Правоохоронці подали до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.