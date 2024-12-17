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У Харкові чоловік кинувся з ножем на товариша по чарці – поліція

Суспільство 15:30   17.12.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові чоловік кинувся з ножем на товариша по чарці – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські затримали 59-річного чоловіка у Харкові, його підозрюють у замаху на вбивство.

Інформацію про інцидент правоохоронці отримали 15 грудня близько 16:30, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області. Копи встановили, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв у Немишлянському районі між чоловіками стався словесний конфлікт, який переріс в бійку.

«В результаті сварки 59-річний чоловік схопив кухонний ніж та завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому», – додали у поліції.

Наразі 30-річний потерпілий – у лікарні. З місця події правоохоронці вилучили речові докази.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Правоохоронці подали до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 15:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали 59-річного чоловіка у Харкові, його підозрюють у замаху на вбивство.".