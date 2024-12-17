Переселенку з Куп’янщини вигнав її співмешканець з квартири: що сталося
Фото: ГУНП в Харківській області
26-річна переселенка з Куп’янського району, яка переїхала до Харкова, заявила у поліцію на співмешканця. Жінка розповіла, що чоловік погрожував їй фізичною розправою та провокував бійку.
«Для припинення сварки потерпіла вийшла з квартири, після чого чоловік не пустив її до помешкання. На момент прибуття поліції кривдник також залишив свою квартиру», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Родичів або знайомих у жінки не має. Тож правоохоронці відвезли її до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.
На чоловіка копи склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Купянщина, переселенка, поліція, сожитель, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26-річна переселенка з Куп’янського району, яка переїхала до Харкова, заявила у поліцію на співмешканця. Жінка розповіла, що чоловік погрожував їй фізичною розправою.".