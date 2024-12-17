Live
  • Ср 18.12.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.83
  • EUR 43.91

Переселенку з Куп’янщини вигнав її співмешканець з квартири: що сталося

Суспільство 14:19   17.12.2024
Вікторія Яковенко
Переселенку з Куп’янщини вигнав її співмешканець з квартири: що сталося Фото: ГУНП в Харківській області

26-річна переселенка з Куп’янського району, яка переїхала до Харкова, заявила у поліцію на співмешканця. Жінка розповіла, що чоловік погрожував їй фізичною розправою та провокував бійку.

«Для припинення сварки потерпіла вийшла з квартири, після чого чоловік не пустив її до помешкання. На момент прибуття поліції кривдник також залишив свою квартиру», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Родичів або знайомих у жінки не має. Тож правоохоронці відвезли її до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

На чоловіка копи склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.

выгнал переселенку с Купянщины
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Ні грошей, ні знайомих у Харкові: дівчину виставив із квартири співмешканець

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
17.12.2024, 22:48
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
17.12.2024, 18:20
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
17.12.2024, 17:36
Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка
Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка
17.12.2024, 08:30
Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
17.12.2024, 21:45
Нові автобуси з Німеччини прибули до Харкова: за якими маршрутами їздитимуть
Нові автобуси з Німеччини прибули до Харкова: за якими маршрутами їздитимуть
21.08.2023, 12:55

Новини за темою:

10:44
“Є об’єктивна причина”: ворог зменшив кількість атак на Куп’янщині
09:46
Росіяни, ймовірно, вже закріпилися на околицях Дворічної – Машовець
07:24
Росіяни розширюють плацдарм уздовж Осколу на південь від Дворічної – ISW
07:34
Чи вдалося росіянам перетнути Оскіл – коментар ISW
13:20
«На свята окупанти можуть посилити штурми»: як діє ворог на Куп’янщині

Ви читали новину: «Переселенку з Куп’янщини вигнав її співмешканець з квартири: що сталося»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26-річна переселенка з Куп’янського району, яка переїхала до Харкова, заявила у поліцію на співмешканця. Жінка розповіла, що чоловік погрожував їй фізичною розправою.".