Переселенку з Куп’янщини вигнав її співмешканець з квартири: що сталося

26-річна переселенка з Куп’янського району, яка переїхала до Харкова, заявила у поліцію на співмешканця. Жінка розповіла, що чоловік погрожував їй фізичною розправою та провокував бійку.

«Для припинення сварки потерпіла вийшла з квартири, після чого чоловік не пустив її до помешкання. На момент прибуття поліції кривдник також залишив свою квартиру», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Родичів або знайомих у жінки не має. Тож правоохоронці відвезли її до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

На чоловіка копи склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.