Переселенку с Купянщины выгнал ее сожитель из квартиры: что произошло
Фото: ГУНП в Харьковской области
26-летняя переселенка из Купянского района, переехавшая в Харьков, заявила в полицию на сожителя. Женщина рассказала, что мужчина угрожал ей физической расправой и провоцировал драку.
«Для прекращения ссоры потерпевшая вышла из квартиры, после чего мужчина не пустил ее в дом. На момент прибытия полиции обидчик также покинул свою квартиру», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Родственников или знакомых у женщины нет. Правоохранители отвезли ее в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия.
На мужчину копы составили административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянщина, переселенка, полиция, сожитель, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-летняя переселенка из Купянского района, переехавшая в Харьков, заявила в полицию на сожителя. Женщина рассказала, что мужчина угрожал ей физической расправой.".