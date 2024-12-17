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Переселенку с Купянщины выгнал ее сожитель из квартиры: что произошло

Общество 14:19   17.12.2024
Виктория Яковенко
Переселенку с Купянщины выгнал ее сожитель из квартиры: что произошло Фото: ГУНП в Харьковской области

26-летняя переселенка из Купянского района, переехавшая в Харьков, заявила в полицию на сожителя. Женщина рассказала, что мужчина угрожал ей физической расправой и провоцировал драку.

«Для прекращения ссоры потерпевшая вышла из квартиры, после чего мужчина не пустил ее в дом. На момент прибытия полиции обидчик также покинул свою квартиру», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Родственников или знакомых у женщины нет. Правоохранители отвезли ее в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия.

На мужчину копы составили административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.

выгнал переселенку с Купянщины
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-летняя переселенка из Купянского района, переехавшая в Харьков, заявила в полицию на сожителя. Женщина рассказала, что мужчина угрожал ей физической расправой.".