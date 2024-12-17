Переселенку с Купянщины выгнал ее сожитель из квартиры: что произошло

26-летняя переселенка из Купянского района, переехавшая в Харьков, заявила в полицию на сожителя. Женщина рассказала, что мужчина угрожал ей физической расправой и провоцировал драку.

«Для прекращения ссоры потерпевшая вышла из квартиры, после чего мужчина не пустил ее в дом. На момент прибытия полиции обидчик также покинул свою квартиру», – отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Родственников или знакомых у женщины нет. Правоохранители отвезли ее в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия.

На мужчину копы составили административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.