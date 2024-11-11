Ни денег, ни знакомых в Харькове: девушку выставил из квартиры сожитель-тиран
Полицейские в Харькове помогли 20-летней девушке, которую выгнал из квартиры сожитель. Жертва домашнего насилия приехала с Полтавщины и не имела ни средств на новое жилье, ни близких и знакомых в городе, которые могли бы помочь.
Девушка ждала правоохранителей на улице. Она рассказала, что подвыпивший сожитель оскорблял ее и угрожал физической расправой. Девушка вышла из квартиры, но обратно мужчина ее уже не впустил, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Обратиться в Харькове жительнице Полтавщины было не к кому, да и денег у нее не было. Поэтому работники полиции отвезли ее в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия. Там девушка сможет оставаться до 10 суток (на базе отделения кризисного реагирования) или до 90 суток (на базе отделения приюта для женщин, пострадавших от насилия). Дополнительно ей предоставили комплексную социально-психологическую и первичную правовую помощь.
Когда правоохранители установят местонахождение обидчика, на него составят админпротокол по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 7 суток.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, полиция Харьковской области, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 19:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские в Харькове помогли 20-летней девушке, которую выгнал из квартиры сожитель".