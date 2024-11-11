Ні грошей, ні знайомих у Харкові: дівчину виставив із квартири співмешканець

Поліцейські у Харкові допомогли 20-річній дівчині, яку вигнав із квартири співмешканець. Жертва домашнього насильства приїхала з Полтавщини та не мала ні коштів на оренду житла, ні близьких та знайомих у місті, які б могли допомогти.

Дівчина чекала на правоохоронців на вулиці. Вона розповіла, що підхмелений співмешканець ображав її й погрожував фізичною розправою. Дівчина вийшла із квартири, але назад чоловік її вже не впустив, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Звернутися у Харкові мешканці Полтавщини було ні до кого, та й грошей вона не мала. Тому працівники поліції відвезли її до Центру надання допомоги постраждалим від насильства. Там дівчина зможе залишатися до 10 діб (на базі відділення кризового реагування) або до 90 діб (на базі відділення притулку для жінок, які постраждали від насильства). Додатково їй надали комплексну соціально-психологічну та первинну правову допомогу.

Коли правоохоронці встановлять місцеперебування кривдника, на нього складуть адмінпротокол за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 7 діб.