В Харькове мужчина бросился с ножом на собутыльника — полиция выяснила детали
Полицейские задержали 59-летнего мужчину в Харькове, его подозревают в покушении на убийство.
Информацию об инциденте правоохранители получили 15 декабря около 16.30, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Копы установили, что во время совместного распития алкогольных напитков в Немышлянском районе между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку.
«В результате ссоры 59-летний мужчина схватил кухонный нож и нанес тяжкие телесные повреждения своему знакомому», — добавили в полиции.
Сейчас 30-летний пострадавший – в больнице. С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Правоохранители подали в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: драка, нож, полиция, собутыльник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали 59-летнего мужчину в Харькове, его подозревают в покушении на убийство.".