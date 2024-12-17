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В Харькове мужчина бросился с ножом на собутыльника — полиция выяснила детали

Общество 15:30   17.12.2024
Виктория Яковенко
В Харькове мужчина бросился с ножом на собутыльника — полиция выяснила детали Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские задержали 59-летнего мужчину в Харькове, его подозревают в покушении на убийство.

Информацию об инциденте правоохранители получили 15 декабря около 16.30, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Копы установили, что во время совместного распития алкогольных напитков в Немышлянском районе между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

«В результате ссоры 59-летний мужчина схватил кухонный нож и нанес тяжкие телесные повреждения своему знакомому», — добавили в полиции.

Сейчас 30-летний пострадавший – в больнице. С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Правоохранители подали в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 15:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали 59-летнего мужчину в Харькове, его подозревают в покушении на убийство.".