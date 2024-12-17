В Харькове мужчина бросился с ножом на собутыльника — полиция выяснила детали

Полицейские задержали 59-летнего мужчину в Харькове, его подозревают в покушении на убийство.

Информацию об инциденте правоохранители получили 15 декабря около 16.30, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Копы установили, что во время совместного распития алкогольных напитков в Немышлянском районе между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

«В результате ссоры 59-летний мужчина схватил кухонный нож и нанес тяжкие телесные повреждения своему знакомому», — добавили в полиции.

Сейчас 30-летний пострадавший – в больнице. С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Правоохранители подали в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.