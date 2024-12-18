Як поліпшити соцзабезпечення мешканців Харківщини у 2025-му, вирішували в ХОВА

Попри те, що працівників сфери соцзахисту на Харківщині недостатньо, а наявні фахівці вкрай завантажені, робота в межах обласної програми розвитку соціальних послуг та психосоціальної допомоги на 2023-2027 роки триває.

Про це заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська говорила під час наради з представниками соцслужб та відповідальними чиновниками. Вона доручила посилити роботу за такими напрямками:

– інформування жителів громад про можливості онлайн-застосунку «Соціальні послуги Харківщини»;

– забезпечення своєчасного та якісного подання інформації для наповнення дашборду «Соціальний паспорт»;

– посилення комунікації із захисниками та захисницями України з-поміж осіб з інвалідністю, набутою внаслідок війни, та членами їхніх сімей, а також родинами загиблих або померлих військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов та включення їх до реєстру осіб, що мають право на виплату грошової компенсації.

Ковальська наголосила на необхідності посилити роботу із соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

«Міністерство соціальної політики надає можливість закупити ці послуги за державний кошт і громади мають забезпечити всі умови для можливості скористатися ними», — сказала заступниця начальника ХОВА.

Вона також порушила питання щодо послуг підтриманого проживання.

«Кошти на реалізацію цієї послуги передбачені у державному бюджеті. Тому кожна громада області має визначити кількість людей, які мають потребу у підтриманому проживанні аби забезпечити їх відповідним житлом. Цей проєкт має бути реалізований у кожній громаді. Окрему увагу необхідно приділити забезпеченню підтриманим проживанням наших ветеранів та людей похилого віку», — додала Ковальська.