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Как улучшить соцобеспечение жителей Харьковщины в 2025-м, решали в ХОВА

Общество 20:03   18.12.2024
Елена Нагорная
Как улучшить соцобеспечение жителей Харьковщины в 2025-м, решали в ХОВА Фото: social.te.gov.ua

Несмотря на то, что работников сферы соцзащиты на Харьковщине недостаточно, а имеющиеся специалисты крайне загружены, работа в рамках областной программы развития социальных услуг и психосоциальной помощи на 2023-2027 годы продолжается.

Об этом замначальника ХОВА Вита Ковальская говорила в ходе совещания с представителями соцслужб и ответственными чиновниками. Она поручила усилить работу по следующим направлениям:

— информирование жителей громад о возможностях онлайн-приложения «Социальные услуги Харьковщины»;
— обеспечение своевременного и качественного представления информации для наполнения дашборда «Социальный паспорт»;
— усиление коммуникации с защитниками и защитницами Украины среди лиц с инвалидностью, приобретенной вследствие войны, и членами их семей, а также семьями погибших или умерших военнослужащих, нуждающимися в улучшении жилищных условий и включении их в реестр лиц, имеющих право на денежную компенсацию.

Ковальская акцентировала на необходимости усилить работу по социальному сопровождению семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Минсоцполитики Украины предоставляет возможность закупить эти услуги за государственный счет и громады должны обеспечить все условия для возможности воспользоваться ими», — сказала замначальника ХОВА.

Она также подняла вопрос об услугах поддержанного проживания.

«Средства на реализацию этой услуги предусмотрены в государственном бюджете. Поэтому каждая громада области должна определить количество людей, которые нуждаются в поддержанном проживании, чтобы обеспечить их соответствующим жильем. Этот проект должен быть реализован в каждой громаде. Особое внимание необходимо уделить обеспечению поддержанным проживанием наших ветеранов и пожилых людей», — добавила Ковальская.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 20:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работников сферы соцзащиты на Харьковщине недостаточно, а имеющиеся специалисты крайне загружены".