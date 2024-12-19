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Циклон йде на Харківщину: дорожники підготувались до снігу й ожеледиці (фото)

Суспільство 13:52   19.12.2024
Вікторія Яковенко
Циклон йде на Харківщину: дорожники підготувались до снігу й ожеледиці (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Сніг, сильний вітер, дощ та ожеледицю принесе на Харківщину циклон, який вже заходить з Полтавщини та Сумщини. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, така погода у регіоні протримається до пізнього вечора 19 грудня.

«Дорожники до природних негараздів вже повністю готові: спеціальна техніка вийшла на чергування, а в окремих районах області вже стала до роботи. Проїзд дорогами державного значення буде забезпечено», – зазначили фахівці.

циклон Харьковщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
циклон Харьковщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Дорожники просять водіїв без нагальної потреби в дорогу не вирушати, а якщо виїхали – не заважати роботі спецтехніки, бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обрати безпечний швидкісний режим.

циклон Харьковщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
циелон Харьковщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Отримати актуальну інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу можна за телефоном цілодобової гарячої лінії: +38 095 568 38 77.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 13:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сніг, сильний вітер, дощ та ожеледицю принесе на Харківщину циклон, який вже заходить з Полтавщини та Сумщини. ".