Циклон йде на Харківщину: дорожники підготувались до снігу й ожеледиці (фото)
Сніг, сильний вітер, дощ та ожеледицю принесе на Харківщину циклон, який вже заходить з Полтавщини та Сумщини. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, така погода у регіоні протримається до пізнього вечора 19 грудня.
«Дорожники до природних негараздів вже повністю готові: спеціальна техніка вийшла на чергування, а в окремих районах області вже стала до роботи. Проїзд дорогами державного значення буде забезпечено», – зазначили фахівці.
Дорожники просять водіїв без нагальної потреби в дорогу не вирушати, а якщо виїхали – не заважати роботі спецтехніки, бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обрати безпечний швидкісний режим.
Отримати актуальну інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу можна за телефоном цілодобової гарячої лінії: +38 095 568 38 77.
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, дорожники, проезд, сніг, харківщина, циклон;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 13:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сніг, сильний вітер, дощ та ожеледицю принесе на Харківщину циклон, який вже заходить з Полтавщини та Сумщини. ".