Циклон идет на Харьковщину: дорожники подготовились к снегу и гололеду (фото)

Снег, сильный ветер, дождь и гололед принесет на Харьковщину циклон, который уже заходит с Полтавщины и Сумщины. По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, такая погода в регионе продержится до позднего вечера 19 декабря.

«Дорожники к природным невзгодам уже полностью готовы: специальная техника вышла на дежурство, а в отдельных районах области уже приступила к работе. Проезд по дорогам государственного значения будет обеспечен», — отметили специалисты.

Дорожники просят водителей без необходимости в дорогу не отправляться, а если выехали – не мешать работе спецтехники, быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и выбрать безопасный скоростной режим.

Получить актуальную информацию о состоянии проезда и обратиться за помощью можно по телефону круглосуточной горячей линии: +38 095 568 38 77.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области