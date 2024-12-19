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Циклон идет на Харьковщину: дорожники подготовились к снегу и гололеду (фото)

Общество 13:52   19.12.2024
Виктория Яковенко
Циклон идет на Харьковщину: дорожники подготовились к снегу и гололеду (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Снег, сильный ветер, дождь и гололед принесет на Харьковщину циклон, который уже заходит с Полтавщины и Сумщины. По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, такая погода в регионе продержится до позднего вечера 19 декабря.

«Дорожники к природным невзгодам уже полностью готовы: специальная техника вышла на дежурство, а в отдельных районах области уже приступила к работе. Проезд по дорогам государственного значения будет обеспечен», — отметили специалисты.

циклон Харьковщина
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
циклон Харьковщина
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Дорожники просят водителей без необходимости в дорогу не отправляться, а если выехали – не мешать работе спецтехники, быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и выбрать безопасный скоростной режим.

циклон Харьковщина
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
циелон Харьковщина
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Получить актуальную информацию о состоянии проезда и обратиться за помощью можно по телефону круглосуточной горячей линии: +38 095 568 38 77.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 13:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Снег, сильный ветер, дождь и гололед принесет на Харьковщину циклон, который уже заходит с Полтавщины и Сумщины. ".