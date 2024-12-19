На 10-20% дороже обойдется в этом году рождественская кутья – цены в Харькове
Фото: ХГС
В сравнении с прошлым годом кутья, традиционное рождественское блюдо, – подорожала на 10-20%, пишут в мэрии.
«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, стоимость таких наборов составляет от 40 до 260 грн. в зависимости от производителя, веса и состава продукта», – отметили в горсовете.
Если же готовить блюдо самостоятельно, стоимость основных ингредиентов для кутьи в этом году будет такова:
– крупа пшеничная — от 25 грн/0,4 кг;
– рис длиннозернистый — от 50 грн/кг;
– булгур — от 40 грн/кг;
– мед — от 70 грн/250 г;
– мак — от 30 грн/125 г;
– ядра грецких орехов — от 220 грн/кг;
– изюм — от 160 грн/кг.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Рождество, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 10:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сравнении с прошлым годом кутья, традиционное рождественское блюдо, – подорожала на 10-20%, пишут в мэрии. ".