Часть улицы Полтавский Шлях сегодня перекроют в Харькове – как объехать
Фото: ХГС
Движение транспорта будет ограничено в Харькове сегодня с 09:00 до 15:00.
По данным мэрии, проехать нельзя будет в районе остановочного пункта «ул. Евгения Котляра» при движении в сторону к ст. м. «Холодная Гора».
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с установкой на остановочном пункте павильона ожидания», – уточнили в горсовете.
Пропуск транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 09:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта будет ограничено в Харькове сегодня с 09:00 до 15:00.".