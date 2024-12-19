Часть улицы Полтавский Шлях сегодня перекроют в Харькове – как объехать

Движение транспорта будет ограничено в Харькове сегодня с 09:00 до 15:00.

По данным мэрии, проехать нельзя будет в районе остановочного пункта «ул. Евгения Котляра» при движении в сторону к ст. м. «Холодная Гора».

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с установкой на остановочном пункте павильона ожидания», – уточнили в горсовете.

Пропуск транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения.