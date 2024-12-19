Частину вулиці Полтавський Шлях сьогодні перекриють у Харкові – як об’їхати

Рух транспорту буде обмежений у Харкові сьогодні з 09:00 до 15:00.

За даними мерії, проїзд буде заборонений в районі зупиночного пункту «вул. Євгена Котляра» при русі в бік до ст. м. «Холодна Гора».

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано із встановленням на зупиночному пункті павільйону очікування“, – уточнили у міськраді.

Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху.