Частину вулиці Полтавський Шлях сьогодні перекриють у Харкові – як об’їхати
Фото: ХМР
Рух транспорту буде обмежений у Харкові сьогодні з 09:00 до 15:00.
За даними мерії, проїзд буде заборонений в районі зупиночного пункту «вул. Євгена Котляра» при русі в бік до ст. м. «Холодна Гора».
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано із встановленням на зупиночному пункті павільйону очікування“, – уточнили у міськраді.
Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 09:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту буде обмежений у Харкові сьогодні з 09:00 до 15:00.".