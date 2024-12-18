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Батл між квадроберами та хобіхорсерами відбудеться у Харкові: що відомо

Суспільство 14:17   18.12.2024
Вікторія Яковенко
Батл між квадроберами та хобіхорсерами відбудеться у Харкові: що відомо Фото: Дар’я Коломієць

Балаган-party «Квадробери vs Хобіхорсери» пройде у Харкові 21 та 22 грудня. Він відбудеться у межах мініфестивалю «ВертепСхід», який проводить Харківський театр ляльок ім. Афанасьєва спільно з ART AREA ДК.

Фестиваль триватиме два дні. У програмі: передача Віфліємського вогню миру, вистави презентація різдвяних книг, кінопоказ та глінтвейн-afterparty.

«Ми віримо що спільне святкування Різдва об’єднує нас та наповнює силою. Долучайтеся!», – написали організатори.

фестиваль в Харькове
Фото: Дар’я Коломієць

Довідка. Квадробери — це люди, переважно підлітки, які імітують дії та звички тварин. У різних виданнях це сприймають як субкультуру та/або особливий неофіційний вид спорту.

Хобіхорсинг — це вид спорту з елементами гімнастики, що являє собою «стрибки» на дерев’яній палиці з кінською головою. Учасники переважно використовують саморобних коней для змагань.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Балаган-party «Квадробери vs Хобіхорсери» пройде у Харкові 21 та 22 грудня. Він відбудеться у межах мініфестивалю «ВертепСхід».".