Батл между квадроберами и хоббихорсерами состоится в Харькове: что известно
Балаган-party «Квадроберы vs Хоббихорсеры» пройдет в Харькове 21 и 22 декабря. Он состоится в рамках мини-фестиваля «ВертепСхід», который проводит Харьковский кукольный театр им. Афанасьева совместно с ART AREA ДК.
Фестиваль продлится два дня. В программе: передача Вифлеемского огня мира, спектакли, презентация рождественских книг, кинопоказ и глинтвейн-afterparty.
«Мы верим, что совместное празднование Рождества объединяет нас и наполняет силой. Присоединяйтесь!», – написали организаторы.
Справка. Квадроберы – это люди, преимущественно подростки, имитирующие действия и привычки животных. В разных изданиях это воспринимают как субкультуру и особый неофициальный вид спорта.
Хоббихорсинг – это вид спорта с элементами гимнастики, представляющий собой «прыжки» на деревянной палки с лошадиной головой. Участники преимущественно используют самодельные лошади для соревнований.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вертеп, театр, фестиваль, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Балаган-party «Квадроберы vs Хоббихорсеры» пройдет в Харькове 21 и 22 декабря. Он состоится в рамках мини-фестиваля «ВертепСхід».".