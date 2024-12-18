Батл между квадроберами и хоббихорсерами состоится в Харькове: что известно

Балаган-party «Квадроберы vs Хоббихорсеры» пройдет в Харькове 21 и 22 декабря. Он состоится в рамках мини-фестиваля «ВертепСхід», который проводит Харьковский кукольный театр им. Афанасьева совместно с ART AREA ДК.

Фестиваль продлится два дня. В программе: передача Вифлеемского огня мира, спектакли, презентация рождественских книг, кинопоказ и глинтвейн-afterparty.

«Мы верим, что совместное празднование Рождества объединяет нас и наполняет силой. Присоединяйтесь!», – написали организаторы.

Справка. Квадроберы – это люди, преимущественно подростки, имитирующие действия и привычки животных. В разных изданиях это воспринимают как субкультуру и особый неофициальный вид спорта.

Хоббихорсинг – это вид спорта с элементами гимнастики, представляющий собой «прыжки» на деревянной палки с лошадиной головой. Участники преимущественно используют самодельные лошади для соревнований.