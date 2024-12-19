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На 10-20% дорожче обійдеться цього року різдвяна кутя – ціни в Харкові

Суспільство 10:22   19.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
На 10-20% дорожче обійдеться цього року різдвяна кутя – ціни в Харкові Фото: ХМР

Порівняно з минулим роком кутя, традиційна різдвяна страва – подорожчала на 10-20%, пишуть у мерії. 

Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість таких наборів становить від 40 до 260 грн залежно від виробника, ваги та складу продукту“, – зазначили у міськраді.

Якщо ж готувати страву самостійно, вартість основних інгредієнтів для куті цього року буде такою:

– крупа пшенична – від 25 грн/0,4 кг;

– рис довгозернистий – від 50 грн/кг;

– булгур – від 40 грн/кг;

– мед – від 70 грн/250 г;

– мак – від 30 грн/125 г;

– ядра волоських горіхів – від 220 грн/кг;

– родзинки – від 160 грн/кг.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 10:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Порівняно з минулим роком кутя, традиційна різдвяна страва – подорожчала на 10-20%, пишуть у мерії. ".