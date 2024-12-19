На 10-20% дорожче обійдеться цього року різдвяна кутя – ціни в Харкові
Фото: ХМР
Порівняно з минулим роком кутя, традиційна різдвяна страва – подорожчала на 10-20%, пишуть у мерії.
“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість таких наборів становить від 40 до 260 грн залежно від виробника, ваги та складу продукту“, – зазначили у міськраді.
Якщо ж готувати страву самостійно, вартість основних інгредієнтів для куті цього року буде такою:
– крупа пшенична – від 25 грн/0,4 кг;
– рис довгозернистий – від 50 грн/кг;
– булгур – від 40 грн/кг;
– мед – від 70 грн/250 г;
– мак – від 30 грн/125 г;
– ядра волоських горіхів – від 220 грн/кг;
– родзинки – від 160 грн/кг.
Читайте також: Частину вулиці Полтавський Шлях сьогодні перекриють у Харкові – як об’їхати
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Рождество, Харків, цены;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На 10-20% дорожче обійдеться цього року різдвяна кутя – ціни в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 10:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Порівняно з минулим роком кутя, традиційна різдвяна страва – подорожчала на 10-20%, пишуть у мерії. ".