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Які українські міста відбудовуватимуть Харківщину та чому – Синєгубів

Суспільство 12:05   19.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Які українські міста відбудовуватимуть Харківщину та чому – Синєгубів

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про меморандуми, підписані з іншими областями України щодо відновлення Харківщини.

Він уточнив, що лише цього року росіяни обстріляли регіон понад три тисячі разів.

“Це 300 було ракет, більше 500 керованих авіабомб, артилерія й інші види озброєння, більше 12 тисяч цивільних об’єктів, в тому числі житлові будинки, або зруйновані, або пошкоджені. І, звичайно, тут нам потрібна допомога, окрім наших міжнародних партнерів, окрім того, що виділяє держава, партнерів і громад, і областей, які знаходяться у більш спокійній обстановці – центральна, західна Україна. Для того, щоб пліч-о-пліч відбудовувати й фактично допомагати нашим мешканцям проживати цей складний період”, – пояснив Синєгубов.

На Конгресі місцевих та регіональних влад вже вдалося підписати кілька меморандумів щодо співпраці з іншими областями України, додав Синєгубов.

Місто Куп’янськ підписало меморандум про ось таку співпрацю з Івано-Франківською громадою, місто Харків зі Львовом, ну і інші наші населені пункти, такі як, відповідно, Борова, Чугуїв і інші, які постійно страждають від таких ударів, а люди там знаходяться, люди продовжують там проживати. Ну і звичайно, нам потрібна підтримка щодо і ремонтів, і підтримки, скажімо так, нашої критичної інфраструктури”, – додав начальник ХОВА.

У кожній громаді, уточнив він, є план відновлення – згідно з ним і визначатимуть, з чим і коли допомагатимуть міста-партнери.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 12:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про меморандуми, підписані з іншими областями України щодо відновлення Харківщини.".