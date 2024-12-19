Які українські міста відбудовуватимуть Харківщину та чому – Синєгубів

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про меморандуми, підписані з іншими областями України щодо відновлення Харківщини.

Він уточнив, що лише цього року росіяни обстріляли регіон понад три тисячі разів.

“Це 300 було ракет, більше 500 керованих авіабомб, артилерія й інші види озброєння, більше 12 тисяч цивільних об’єктів, в тому числі житлові будинки, або зруйновані, або пошкоджені. І, звичайно, тут нам потрібна допомога, окрім наших міжнародних партнерів, окрім того, що виділяє держава, партнерів і громад, і областей, які знаходяться у більш спокійній обстановці – центральна, західна Україна. Для того, щоб пліч-о-пліч відбудовувати й фактично допомагати нашим мешканцям проживати цей складний період”, – пояснив Синєгубов.

На Конгресі місцевих та регіональних влад вже вдалося підписати кілька меморандумів щодо співпраці з іншими областями України, додав Синєгубов.

“Місто Куп’янськ підписало меморандум про ось таку співпрацю з Івано-Франківською громадою, місто Харків зі Львовом, ну і інші наші населені пункти, такі як, відповідно, Борова, Чугуїв і інші, які постійно страждають від таких ударів, а люди там знаходяться, люди продовжують там проживати. Ну і звичайно, нам потрібна підтримка щодо і ремонтів, і підтримки, скажімо так, нашої критичної інфраструктури”, – додав начальник ХОВА.

У кожній громаді, уточнив він, є план відновлення – згідно з ним і визначатимуть, з чим і коли допомагатимуть міста-партнери.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”