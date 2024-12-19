Какие украинские города будут отстраивать Харьковщину и почему – Синегубов
В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о меморандумах, подписанных с другими областями Украины, насчет восстановления Харьковщины.
Он уточнил, что только в этом году россияне обстреляли регион более трех тысяч раз.
«Это 300 было ракет, более 500 управляемых авиабомб, артиллерия и другие виды вооружения, более 12 тысяч гражданских объектов, включая жилые дома, либо разрушены, либо повреждены. И, конечно, нам нужна помощь, кроме наших международных партнеров, кроме того, что выделяет государство, партнеров и громад, и областей, которые находятся в более спокойной обстановке – центральная, западная Украина. Для того чтобы бок о бок восстанавливать и фактически помогать нашим жителям проживать этот сложный период», – объяснил Синегубов.
На Конгрессе местных и региональных властей уже удалось подписать несколько меморандумов о сотрудничестве с другими областями Украины, добавил Синегубов.
«Город Купянск подписал меморандум об этом сотрудничестве с Ивано-Франковской громадой, город Харьков со Львовом, ну и другие наши населенные пункты, такие как, соответственно, Боровая, Чугуев и другие, которые постоянно страдают от таких ударов, а люди там находятся, люди продолжают там проживать. Ну и конечно, нам нужна поддержка по ремонту и поддержке, скажем так, нашей критической инфраструктуры», – добавил начальник ХОВА.
В каждой громаде, уточнил он, есть план восстановления – согласно ему и будут определять, с чем и когда будут помогать города-партнеры.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 12:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о меморандумах, подписанных с другими областями Украины, насчет восстановления Харьковщины.".