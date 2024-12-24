Live
  • Вт 24.12.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.99
  • EUR 43.65

Через удар РФ на Харківщині постраждав чоловік похилого віку: куди “прилетіло”

Події 08:40   24.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через удар РФ на Харківщині постраждав чоловік похилого віку: куди “прилетіло”

Про ситуацію з обстрілами на Харківщині, а також жертви через удари росіян поінформував вранці 24 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, напередодні вранці ворог ударив по Куп’янському району. Внаслідок обстрілу є постраждалий.

“10:30, Куп’янський р-н, с. Дворічна. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 66 років, госпіталізований”, – написав Синєгубов.

Своєю чергою в поліції уточнили, що по селу “прилетів” FPV-дрон, пошкоджений приватний будинок.

Також начальник ХОВА додав, що протягом доби із населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямків вдалося евакуювати 38 людей.

Читайте також: Що відомо про заявлений РФ прорив у передмістя Куп’янська – дані ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Через удар РФ на Харківщині постраждав чоловік похилого віку: куди “прилетіло”
Через удар РФ на Харківщині постраждав чоловік похилого віку: куди “прилетіло”
24.12.2024, 08:40
Новини Харкова — головне за 24.12: поранений у Дворічній, бої на Куп’янщині
Новини Харкова — головне за 24.12: поранений у Дворічній, бої на Куп’янщині
24.12.2024, 08:44
Що відомо про заявлений РФ прорив у передмістя Куп’янська – дані ISW
Що відомо про заявлений РФ прорив у передмістя Куп’янська – дані ISW
24.12.2024, 07:34
Ворог атакує: на Куп’янщині за добу було 19 боїв – подробиці від Генштабу
Ворог атакує: на Куп’янщині за добу було 19 боїв – подробиці від Генштабу
24.12.2024, 08:23
Пожежа у госпспоруді на Харківщині вирувала дві години, постраждала жінка
Пожежа у госпспоруді на Харківщині вирувала дві години, постраждала жінка
24.12.2024, 08:06
Сьогодні 24 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 грудня: яке свято та день в історії
24.12.2024, 06:00

Новини за темою:

08:56
Копи постраждали через «прильоти» на Харківщині, зруйновані дома – Синєгубов
08:34
Росіяни били з авіації, запускали КАБи: результати обстрілів області (відео)
08:14
Генштаб: ворог продовжує обстрілювати область, наступав на Харківщині 10 разів
11:45
“Цієї інформації у мене немає”: Канашевич про присутність РФ у Дворічній
09:02
Двоє загиблих, пожежа на території лікувального закладу: наслідки «прильотів»

Ви читали новину: «Через удар РФ на Харківщині постраждав чоловік похилого віку: куди “прилетіло”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 08:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію з обстрілами на Харківщині, а також жертви через удари росіян поінформував вранці 24 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".