Через удар РФ на Харківщині постраждав чоловік похилого віку: куди “прилетіло”
Про ситуацію з обстрілами на Харківщині, а також жертви через удари росіян поінформував вранці 24 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, напередодні вранці ворог ударив по Куп’янському району. Внаслідок обстрілу є постраждалий.
“10:30, Куп’янський р-н, с. Дворічна. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 66 років, госпіталізований”, – написав Синєгубов.
Своєю чергою в поліції уточнили, що по селу “прилетів” FPV-дрон, пошкоджений приватний будинок.
Також начальник ХОВА додав, що протягом доби із населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямків вдалося евакуювати 38 людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 08:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію з обстрілами на Харківщині, а також жертви через удари росіян поінформував вранці 24 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".