Через удар РФ на Харківщині постраждав чоловік похилого віку: куди “прилетіло”

Про ситуацію з обстрілами на Харківщині, а також жертви через удари росіян поінформував вранці 24 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, напередодні вранці ворог ударив по Куп’янському району. Внаслідок обстрілу є постраждалий.

“10:30, Куп’янський р-н, с. Дворічна. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 66 років, госпіталізований”, – написав Синєгубов.

Своєю чергою в поліції уточнили, що по селу “прилетів” FPV-дрон, пошкоджений приватний будинок.

Також начальник ХОВА додав, що протягом доби із населених пунктів Борівського та Куп’янського напрямків вдалося евакуювати 38 людей.